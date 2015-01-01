Прогрессирующий
Пора осваивать прыжки и развороты?
Современная методика обучения с применение двусторонней радиосвязи и видеосъемки, значительно ускорит процесс изучения новых трюков и поможет выработать индивидуальный стиль катания. Для прогрессирующих формируется отдельная группа во главе с профессиональным инструктором. Он создает для каждого участника индивидуальную программу, и следит за пошаговым выполнением курса для достижения поставленной цели: первые прыжки, развороты, вращения во время прыжков и другие элементы фристайла.