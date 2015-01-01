Кайт школа в Крыму
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ШКОЛА КАЙТСЁРФИНГА
+7 978 913 23 24
Крым
Межводное
с мая по октябрь
Приглашаем на безлимитное обучение
кайтсёрфингу в идеальных условиях
Кайт- лагерь в Крыму. Каждый месяц, с Мая по Октябрь, мы проводим Акцию: "5, 7 и 10 дней безлимитного кайтбординга" для любого уровня катания. Приглашаем тебя и твоих друзей научиться кайтсёрфингу и круто провести время на берегу Чёрного моря среди интересных и веселых людей.
Расписание кайт-кемпов
с Мая по Октябрь
Открытие сезона
Июльские каникулы
Экватор
Феерическое лето
Бархатный сезон
Обучаем кайтсёрфингу и делаем ваш отдых незабываемым
Что тебя ждет ?
Безлимитное обучение каЙтсёрфингу
Для начинающих, продолжающих и прогрессирующих кайтеров: 10 дней занятий кайтсерфингом на новом современном оборудовании с фото и видео на память. Кайт-путешествия по секретным кайт-спотам Тарханкута.
Здоровая и вкусная
кухня
Наш шеф повар знает толк в здоровой еде и готовит всё с примесью тропических настроений Юго-Восточной Азии. Для приготовления используются исключительно сезонные фермерские продукты. А блюда подаются с улыбкой :)
Путешествия и экскурсии
Вы узнаете о невероятных исторических места Западного Крыма. Насладитесь природными красотами Тарханкута. Побываете в заповедниках и музеях. И даже посетите "места силы" поселений древних цивилизаций.
Комфортный отдых на море
Дружелюбная команда и развитая инфраструктура станции делают отдых комфортным и незабываемым. Гармония в уединении с природой на берегу Чёрного моря.
Мастер-классы и показательные выступления
Наши инструкторы не только обучают кайтсерфингу но и устраивают мастер-классы и показательные выступления на воде.
Вечеринки и посиделки
у костра
Пляжные вечеринки, танцы, тусовки на берегу моря не дадут тебе скучать ни минуты.
самая большая и оснащённая станция в Крыму
Как забронировать участие?
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Заявка на участие в Акции
Оставляйте свой E-mail или номер телефона закрепленного в WhatsApp\Telegram. Мы свяжемся с Вами, чтобы подробнее рассказать об Акции, ответить на возникшие вопросы и подтвердить бронирование.
В лагере могут участвовать не только новички, но и желающие повысить свой уровень катания
Выбери программу для своего уровня катания и прогрессируй вместе с нами
Начинающий
Никогда не пробовал, но очень хочется научиться?
Рассчитана на людей которые никогда не занимались кайтсёрфингом. На начальном этапе обучения из новичков формируются группы во главе с профессиональным инструктором, который и будет курировать весь процесс обучения с первого дня знакомства. По мере прогресса мы будем переформировывать группы ориентируясь на успех каждого из участников, для безопасного обучения и быстрого прогресса.
Продолжающий
Начинал учиться, но что-то пошло не так?
Если ты знаешь о кайтсёрфинге не по наслышке. Уже пробовал заниматься когда-либо. Но не достиг желаемого результата. Для таких людей мы формируем отдельные от новичков группы с приблизительно равным уровнем в кайтсерфинге. Закрепляем инструктора, который будет курировать весь процесс обучения и отвечать за безопасность и прогресс в группе.
Прогрессирующий
Пора осваивать прыжки и развороты?
Современная методика обучения с применение двусторонней радиосвязи и видеосъемки, значительно ускорит процесс изучения новых трюков и поможет выработать индивидуальный стиль катания. Для прогрессирующих формируется отдельная группа во главе с профессиональным инструктором. Он создает для каждого участника индивидуальную программу, и следит за пошаговым выполнением курса для достижения поставленной цели: первые прыжки, развороты, вращения во время прыжков и другие элементы фристайла.
Варианты проживания и трансфер
Кемпинг\Палаточный городок на споте
На территории станции располагается палаточный городок, со всеми благами цивилизации (душ, туалет, электричество, wi-fi), где можно комфортно расположиться на время акции в уединении с природой.
Гостиница повышенного класса Maverick House (30 км до спота)
Располагается в п.Марьино, в одном из самых красивых и живописных мест Тарханкута. Все номера с видом на море и бассейном во дворе. Бар и ресторан на территории отеля. Прогулки на велосипедах. Экскурсии на катере. При желании и баню натопим;)
подробнее ...
Гостиницы в Межводное (3 км до спота)
Ближайший населенный пункт - Межводное. Находится всего в 3х км от спота. Довольно скромный набор для комфортной и беззаботной жизни. Зато там можно найти жилье на любой вкус и кошелек, совсем неподалеку от мест занятия кайтсерфингом.
Гостиницы в Черноморское (15 км до спота)
Небольшой курортный городок Черноморское находиться в 15 км от кайт спота. Там располагаются административные здания, больницы, отделения банков, супермаркеты и ремонтные мастерские. Большой выбор гостиниц на любой вкус и кошелек.
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Из аэропорта в Симферополе до кайт-станции в Межводном можно добраться за 3 часа на автобусе, такси или арендованном автомобиле.
Когда клиенты становятся друзьями :)
Dmitriy Shtepan
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Катался на Maverick и в Крыму и во Вьете. Ребята всегда помогут с размещением, все расскажут и подскажут в незнакомом месте. Периодически делают выезды в какие-нибудь интересные места. Станция супер драйвовая. Всегда отличная каталка с отличной музыкой и тусовками после кайта. Ребята желаю вам всегда быть такими энергичными, веселыми и держать планку.
Erny Ernyssimo
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Если вы мечтали попробовать научиться кататься на кайте, то вам сюда! Нереально профессиональные инструкторы, отличное оборудование и атмосфера kite-community гарантированы!
Безопасность и индивидуальный подход к каждому ученику в приоритете!
Спасибо всей команде за эту прекрасную неделю на Ярылгачской косе (Крым)!
Валерий Артемьев
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Спасибо за профессионализм и клиентоориентированный подход парням из @maverick.kitesurf 💪🏽 Не смотря на неожиданное отсутствие должного ветра , провели тренировки с нами и по максимуму! За 3 дня что мы здесь были , на сколько это было возможно прокачали навыки владения кайтом. Жаль конечно, что покататься как следует не успели , но мы обязательно вернёмся и доделаем начатое✊🏽
Жизнерадостная команда Maverick сделает твой отдых незабываемым
Юрий Гаврушко
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Идейный вдохновитель / Учредитель проекта
Анна Батраченко
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Администратор / Ведущая
Ксения Вишневская
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Прорайдер \ Опытный инструктор
Сергей Сергиенко
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Управляющий путешественник / Инструктор
Нас легко найти:
+7 978 913 23 24

Крым, Межводное
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