Начинающий



Никогда не пробовал, но очень хочется научиться?

Рассчитана на людей которые никогда не занимались кайтсёрфингом. На начальном этапе обучения из новичков формируются группы во главе с профессиональным инструктором, который и будет курировать весь процесс обучения с первого дня знакомства. По мере прогресса мы будем переформировывать группы ориентируясь на успех каждого из участников, для безопасного обучения и быстрого прогресса.